Morreu Ira von Furstenberg, a princesa que se tornou modelo e designer de joias

A princesa Ira von Fürstenberg, filha de príncipe austro-húngaro Tassilo Fürstenberg e de lara Agnelli, membro do clã da Fiat, morreu esta segunda-feira em Roma, Itália, aos 83 anos, avança a agência ANSA.Nascida na capital italiana a 17 de abril de 1940, Ira von Fürstenberg trabalhou como modelo, atriz e designer de joias.Passou a sua infância na Suíça, antes de se mudar para um colégio interno em Inglaterra. Aos 14 anos, já era modelo do estilista Emilio Pucci, pouco antes de conhecer o príncipe Alfonso de Hohenlohe-Langenburg, com quem se casou aos 15 anos. O casamento, celebrado em Veneza, foi um dos acontecimentos sociais mais marcantes da época.O segundo casamento de Ira von Fürstenberg foi com o empresário Francisco Matarazzo Pignatari, conhecido como 'Baby'. A cerimónia aconteceu em 1961.O primeiro marido de Ira von Fürstenberg processou-a por adultério devido ao relacionamento com Francisco Matarazzo Pignatari. Só alguns anos mais tarde, decidiu retirar a queixa em troca da guarda dos filhos.Ícone das décadas de 60 e 70, Ira Von Fürstenberg foi procurada por muitos realizadores e protagonizou cerca de trinta filmes.