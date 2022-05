Morreu Jethro Lazenby, filho de Nick Cave. Músico já tinha perdido um filho

Jethro era o segundo filho de Cave, filho da relação com a modelo australiana

Beau Lazenby. O músico dos Bad Seeds só conheceu o filho quando ele já tinha "sete ou oito anos", revelou o modelo durante uma entrevista em 2009.

A morte de Jethro acontece sete anos depois de Nick Cave ter perdido outro filho, Arthur, que morreu aos 15 anos.

O modelo tinha sido detido no início do ano, tendo sido libertado dias antes da sua morte. Jethro tinha agredido fisicamente a mãe. Durante o julgamento, a sua representante legal afirmou que Jethro tinha sido diagnosticado com esquizofrenia e que essa condição lhe tinha "toldado o seu discernimento".

A morte de Arthur e o processo de luto pelo filho foi retratado no filme

, estreado em 2016. "Todos nós esperamos por um grande acontecimento dramático na nossa vida para podermos escrever sobre isso, mas este trauma foi muito prejudicial para o processo criativo", diz Cave a certa altura.

O último disco de Cave com os Bad Seeds, a sua banda de sempre, foi escrito como uma forma do músico conversar com Arthur.

Arthur morreu na sequência de um acidente, em 2015, tendo caído de uma ravina. Era filho de Cave e da modelo britânica Susie Bick e foi descrito pela família como "um rapaz bonito, feliz e carinhoso", aquando da sua morte. Arthur tinha um irmão gémeo chamado Earle.One More Time with Feeling