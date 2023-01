Morreu Lisa Loring, a primeira Wednesday da 'Família Addams'

A atriz Lisa Loring, que deu a vida à primeira Wednesday do icónico programa de televisão "A Família Addams", morreu aos 64 anos.

Uma amiga da atriz partilhou a notícia da morte através de uma publicação na rede social Facebook, referindo que Loring morreu no passado sábado, depois de ter sido retirada do suporte de vida, refere o jornal britânico Daily Mail.





"É com grande tristeza que relato a morte da nossa amiga, Lisa Loring. Há 4 dias, Lisa sofreu um AVC provocado pelo tabaco e pela tensão arterial elevada", escreveu a amiga na rede social. "Lisa esteve ligada aos aparelhos de suporte de vida durante três dias. Ontem [sexta-feira], a família tomou a difícil decisão de desligar as máquinas e Lisa morreu ontem [sábado] à noite". A personagem icónica de Loring, Wednesday Addams, voltou recentemente aos holofotes graças ao nova série de sucesso da plataforma Netflix, em que a personagem é protagonizada pela atriz Jenna Ortega.Loring assumiu o papel de Wednesday, na primeira adaptação, para televisão, dos desenhos animados de Charles Addams, com apenas seis anos de idade. O programa televisivo foi transmitido durante duas épocas, de 1964 a 1966, com um total de 64 episódios.