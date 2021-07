Morreu Menchu Álvarez del Valle, a avó da rainha Letizia de Espanha

A avó da rainha Letizia, Menchu Álvarez del Valle, morreu aos 83 anos, avança a revista espanhola Semana. Segundo a publicação, a mulher do rei Felipe tinha uma ótima relação com a avó.Menchu foi uma das vozes mais populares da rádio, nas Astúrias. Foi a avó da rainha quem revelou, em 2018, que o início de vida da neta na família real foi muito difícil."Amo a liberdade e a intimidade e aquilo foi uma avalanche de gente, de curiosidade, de fotógrafos. Aliás, aconteceu no último ano de vida do meu marido... e aquilo parecia uma romaria. Não foi fácil. Chegou a dizer-se que passava um helicóptero uma vez por mês em minha casa para tirar-me o dinheiro que mandava a minha neta", explicou Menchu numa das jornadas da Cultura de Ribadesella.A rainha Letizia seguiu os passos da avó e estudou jornalismo. A carreira foi depois interrompida pelo amor por Felipe.