Morreu o ator Cândido Ferreira, vítima de cancro. Brilhou em novelas e filmes portugueses

Morreu esta quarta-feira o ator Cândido Ferreira, artista que ficou conhecido pela participação em novelas tais como Saber Amar, Dei-te Quase Tudo ou Belmonte.



A notícia foi avançada pela TSF, que confirmou o óbito junto da família do intérprete. Cândido Ferreira era pai do realizador Ivo Ferreira e sogro da atriz Margarida Vila-Nova.



Cândido Ferreira lutava contra um cancro.



Antes da estreia em televisão, ficou conhecido nos palcos, tendo saido um dos fundadores do grupo de teatro "O Bando". Para além das participações em séries e telenovelas, entrou em mais de 30 filmes, o último dos quais 'Cartas de Guerra', da autoria do seu filho.