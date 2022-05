O ator norte-americano Fred Ward morreu no passado domingo aos 79 anos, avançou o empresário esta sexta-feira à revista Variety.

Fred ganhou fama pelos filmes "Os eleitos", de 1983, "Henry e June", de 1990, e "O jogador", de 1992. Nos anos 2000, esteve no elenco de "O caso Farewell" (2009), em que interpretou o ex-presidente Ronald Reagen, e "Dose dupla", de 2013, com Denzel Washington and Mark Wahlberg.