Morreu o modelo e cantor Nick Kamen, artista que deu voz a canção escrita por Madonna

Nick Kamen brilhou com 'Tell Me', em 1988, para o qual Madonna fornecer 'backing vocals', tendo também conseguido o primeiro lugar na Áustria e na Suécia com a canção 'I Promised Myself', em 1990.



Numa entrevista à rádio, em 1986, Madonna disse que se inspirou no "carisma" e na "bela voz" de Kamen, o que a levou a procurá-lo.

Depois de se terem conhecido, a rainha da Pop ofereceu-se para escrever e produzir a música 'Each Time You Break My Heart', onde ela também fez uma participação especial. Viria a atinigir o pico da sua carreira musical com esse sucesso.



O seu relacionamento com Madonna chegou às manchetes nos anos 80, altura em que a cantora namorava com o ator Sean Penn. Alegadamente, a artista tinha traído Sean Penn com Kamen, uma acusação que negou veementemente.