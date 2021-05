Morreu o pai da cantora Adele, vítima de cancro

Morreu o pai da cantora Adele, aos 57 anos. Mark Evans perdeu a batalha contra o cancro esta segunda-feira, de acordo com o jornal britânico The Sun. Mark lutava contra cancro no intestino desde 2013.



Fonte próxima da família revelou ao jornal estar muito triste com a partida de Mark e com o facto dele e a filha Adele nunca terem feito as pazes. "Ele tentou fazer as coisas bem, mas claramente já tinha passado muito tempo", acrescentou a fonte.

Recorde-se que a artista, de 33 anos, e o pai deixaram de ter uma relação próxima após o divórcio com Penny - mãe da cantora. Nessa altura, Adele tiha apenas três anos.