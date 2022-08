Morreu Olivia Newton-John, estrela de 'Grease'

Morreu a atriz e cantora Olivia Newton-John, conhecida pelo seu famoso papel no musical 'Grease'. O marido de Olivia, John Easterling, refere que a mulher morreu pacificamente no seu rancho, no sul da Califórnia, esta segunda-feira de manhã, rodeada pela família e amigos.Olivia lutou contra um cancro da mama durante mais de 30 anos, porém ainda não foi dada uma causa específica de morte, embora uma fonte próxima de Olivia tenha dito a TMZ: "Após uma viagem de 30 anos contra o cancro, ela perdeu a sua batalha contra o cancro da mama metastásico".Olivia Newton-John tornou-se famosa após a interpretação no filme 'Grease' que foi um sucesso em Hollywood, como também pela sua voz doce nos vários estilos musicais, sendo eles country-pop, folk-pop, rock-pop e disco-pop nos anos 70.A cantora deixou algumas músicas em primeiro lugar como "I Honestly Love You", "Have You -never Been Mellow", "You're the One That I Want", e "Magic".Em 1978 estreou o 'Grease' onde para além de mostrar talento revelou o seu sex appeal. O filme baseado na comédia musical sobre uma escola secundária dos anos 50, teve como atriz principal Olivia, que representava uma boa aluna e líder da claque, que se apaixona por Danny, papel representado por John Travolta - que já reagiu à morte da amiga.