Morte de Lee Sun-kyun expõe a política de tolerância zero às drogas na Coreia do Sul

No continente asiático, o drama arrastava-se há meses com a cobertura da comunicação social, sem que a maioria daqueles que aplaudiram ‘Parasitas’ no Ocidente soubesse. Agora, com as notícias mundiais sobre o presumível suicídio do ator, e de acordo com o jornal ‘The Guardian’, Lee Sun-kyun tinha até já dado uma conferência de imprensa em Seul, em outubro, sobre o assunto, onde, compungido, disse: “Peço sinceras desculpas por causar grande deceção a muitas pessoas por estar envolvido num incidente tão desagradável.









