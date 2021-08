Terminou esta quinta-feira o prazo de entrega das conclusões das perícias da GNR sobre o acidente que vitimou Sara Carreira e o processo está agora nas mãos do Ministério Público, que vai decidir se há motivos para avançar com uma acusação ou se o mesmo será arquivado.Questionado esta quinta-feira pelo, o Comando Geral da GNR garante que "informou o Tribunal de Santarém sobre as diligências realizadas até ao momento, estando a aguardar o despacho do Ministério Público sobre o inquérito em apreço".