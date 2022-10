O cantor David Carreira confessou-se a Manuel Luís Goucha na TVI e admitiu que, depois da morte da irmã, Sara Carreira, ficou zangado com o destino e deixou “um bocado de ser religioso”. Felizmente, acrescentou o músico, de 31 anos, “pouco a pouco as coisas vão evoluindo para um caminho melhor”.



Em jeito de balanço da tournée com que, este ano, celebrou dez anos de carreira artística, David disse que só faltou mesmo a presença da irmã para que a digressão tivesse sido perfeita.









