A juíza de instrução que devolveu a acusação no processo de homicídio por negligência no acidente que resultou na morte de Sara Carreira “extrapolou as suas funções”. Esta é a alegação que o Ministério Público (MP) fez chegar ao Tribunal da Relação de Évora a pedir a revogação do despacho da juíza de instrução criminal da Comarca de Santarém, Ana Margarida Fernandes , que, em fevereiro, declarou a nulidade da acusação e determinou a remessa dos autos ao MP para que fosse sanada.









Ver comentários