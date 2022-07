MP pede condenação de José Castelo Branco por furto de perfume no Aeroporto de Lisboa

Nas alegações finais do julgamento de José Castelo Branco pelo furto de um perfume no Aeroporto de Lisboa em 2019, o Ministério Público pediu que o socialite seja condenado a pagar uma multa pelo crime. A advogada de Castelo Branco reforçou o pedido de multa na mesma audiência, segundo avança a imprensa nacional desta sexta-feira.



Recorde-se que o socialite está acusado de furtar um perfume, avaliado em mais de 100 euros, na zona franca do Aeroporto de Lisboa enquanto aguardava para embarcar num voo para Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.



A sentença vai ser conhecida a 9 de setembro.



Ver comentários