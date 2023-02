O ator britânico Jamie Dornan, de 40 anos, conhecido do grande público como o Mr. Grey da adaptação cinematográfica de ‘50 Sombras de Grey’, decidiu comprar uma casa no nosso país. A localização: a Aldeia do Meco, em Sesimbra. Trata-se de uma moradia, que já foi uma ‘guesthouse’, e que fica a menos de 20 minutos a pé das praias da zona, apurou o CM.









