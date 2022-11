"Mudou as fechaduras todas": José Castelo Branco impedido de entrar na própria casa por ex-concorrente do Big Brother

José Castelo Branco está a ser impedido de entrar na própria casa, em Sintra, após se envolver num projeto com Pedro Pico, o ex-concorrente do Big Brother Famosos, que dá vida à Drag Queen Teresa Al Dente, e que lhe prometeu a realização de um espetáculo imersivo na residência. Mas nunca houve show inovador, há dividas a pagar e, neste momento, Castelo Branco não consegue entrar na propriedade.



O socialite português concordou em deixar Pedro Pico passar uns dias na casa com a intenção de facilitar a concretização do projeto mas, segundo a NOVA GENTE, o homem está a morar no palacete do marido de Betty Grafstein desde 2021, usufruindo daquilo que a mansão pode oferecer e sem deixar o proprietário entrar.

Em abril deste ano, Pedro Pico anunciou que estava a trabalhar com o Catelo Branco na criação de um espetáculo imersivo: "Já escrevemos o guião do espetáculo, que vai rodar em torno de cozinha e de pratos. É uma espécie de Cluedo interativo, em que o público vai ter de achar pistas para chegar ao fim. Há também a possibilidade de ficarem lá a dormir no palacete, pois vamos fazer obras. Mas aviso já que vão ter de ter um sono leve, pois muita coisa vai acontecer à noite", contou na época à revista.

Foi assinado um contrato, mas a realidade é que até agora nenhum espetáculo aconteceu. À Nova Gente, Castelo Branco apenas disse que a ideia "não foi avante". Contudo, através de uma fonte próxima à realidade do socialite, a revista descobriu que Pedro Pico ainda se encontra a viver na casa de Sintra. "Ele tinha dito que não queria fazer daquilo um aluguer temporário, mas fez um alojamento local. O Zé nem sequer sabe em que estado é que a casa está. O Pedro mudou as fechaduras todas, meteu um sistema de alarme novo e não o deixa entrar, explica a fonte.

Sem poder entrar na própria casa, José Castelo Branco não sabe o atual estado dos seus pertences. É de notar que o guarda-roupa do mesmo está avaliado em milhares de euros e que existem inúmeras obras de arte valiosas nesta casa.