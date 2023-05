Cinha Jardim, de 66 anos, já está fora de perigo e encontra-se em repouso absoluto depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio. Na sexta-feira, a socialite falou pela primeira vez, através das redes sociais, sobre o seu estado de saúde e confirmou o diagnóstico.



No sábado, Duarte Siopa, amigo de Cinha, disse ao CM que já foram “realizados os procedimentos médicos necessários para tratar o bloqueio no coração”.









Ver comentários