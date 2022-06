“Muitos parabéns, meus amores”: Cristiano Ronaldo deixa mensagem especial no aniversário dos filhos gémeos

Cristiano Ronaldo assinalou o 5.º aniversário dos filhos gémeos, Eva e Mateo, com uma mensagem especial partilhada no Instagram.

"Muitos parabéns, meus amores", escreveu o craque português na legenda de uma fotografia onde surgem os dois filhos sorridentes. "O papá não podia estar mais orgulhoso de vocês, continuem a ser felizes e com esses sorrisos lindos. Amo-vos muito", acrescentou, no meio de emojis de sorrisos e corações.







Também Dolores Aveiro assinalou a data com uma publicação nesta rede social. A matriarca do clã Aveiro publicou uma fotografia dos dois netos e desejou-lhe "um dia muito feliz com saúde e amor".E despediu-se com "Beijinhos da avó".

Cristiano Ronaldo é ainda pai de Cristianinho, que tal como Eva e Mateo nasceram com recurso a uma barriga de aluguer, e de Alana Martin e Bella Esmeralda, fruto do relacionamento do Gerogina Rodríguez.