Mulher de craque Ivan Cavaleiro sofre três abortos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.04.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Foi através de um vídeo emotivo nas redes sociais que Andreia Nunes, mulher do ex-jogador do Benfica Ivan Cavaleiro, revelou que sofreu três abortos. Um tema delicado a que a modelo deu voz ao partilhar as experiências marcantes que viveu.Apesar de ser mãe do pequeno Jaden, de três anos, fruto da relação com o jogador, a modelo não esquece os momentos de sofrimento.