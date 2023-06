Mulher de Jock Zonfrillo partilha imagem da filha a dormir com peça de roupa do pai

A mulher de Jock Zonfrillo, jurado do MasterChef Austrália que morreu no passado dia 30 de abril, partilhou uma imagem da filha do casal a dormir agarrada a uma peça de roupa do pai.

Na fotografia é possível ver a pequena Isla, de dois anos, a dormir sentada na cadeira do carro e com a face encostada a uma camisola que pertencia ao chef. "A pequena Isla começou a dormir com as roupas do papá. Mantém-o por perto", escreveu Lauren Fried na legenda da publicação.

De acordo com o Daily Mail, foram várias as mensagens de apoio deixadas pelos internautas. "Ele está próximo, mas apenas de uma maneira diferente. Amor e luz para os seus lindos bebés", escreveu um seguidor. "'O pai dos meus filhos faleceu há quase 19 anos. Eles ainda usam as roupas dele", comentou também uma mulher.

Jock Zonfrillo tinha 46 anos e foi encontrado morto num quarto de hotel em Carlton, Austrália, na véspera da estreia da nova temporada do Masterchef. Zonfrillo e Lauren eram pais de Alfie, de 6 anos, e de Isla, de 2. O chef era ainda pai de Ava e Sophia, já adultas, fruto de dois casamentos anteriores.