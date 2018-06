Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de Jonathan Fabbro ausente no Mundial por culpa do Paraguai

Modelo de 32 anos, que ficou famosa no Mundial de 2010, não estará na Rússia.

Por Miguel Azevedo | 10:41

Se é verdade que este ano não vamos ver no campeonato do Mundo da Rússia craques como Ibrahimovic, Alexis Sanchéz, Arturo Vidal, Robben, Sneijder, Dzeko ou Gareth Bale, o facto é que também já se fala de uma ausência de peso nas bancadas.



Trata-se da modelo Larissa Riquelme, de 32 anos, a mulher de Jonathan Fabbro, que, muito por força do não apuramento do Paraguai, jamais poderá repetir as imagens que popularizou em 2010 quando foi fotografada nas bancadas com um telemóvel entre os seios.



Conta-se também que Larissa está uma mulher diferente e mais recatada, sendo que há mais de um ano que não publica, nas redes sociais, outras fotos que não sejam da família. Mas sabendo que a febre do futebol dá a volta a qualquer um, o calor do momento às vezes poderia proporcionar outros festejos que não os dos golos. Perde o espetáculo.