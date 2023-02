Betty Grafstein, de 94 anos, tem uma vida de luxo em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Mas em Portugal a socialite, que está casada com José Castelo Branco, tem o nome na lista negra das Finanças e do Banco de Portugal. Segundo a revista ‘TV Guia’, a mulher do marchand d’art tem dívidas entre 7500 e 25 mil euros e já foi penhorada três vezes.









