Mulher de Justin Bieber faz tatuagem de palavra em português

A modelo Hailey Baldwin Bieber, esposa do cantor Justin Bieber, fez duas novas tatuagens e uma delas é uma palavra em português.

Filha da brasileira Kennya Deodato Baldwin, a mulher de Bieber domina a língua portuguesa e resolveu tatuar a palavra "beleza" no pescoço, no mesmo dia em que gravou a inicial do seu marido, a letra "J", no dedo em que usa a aliança de casamento.

Foi Mr.K, o tatuador de celebridades, que partilhou o seu mais recente trabalho na sua conta de Instagram e escreveu: "J é para Justin Bieber e beleza é ‘beauty em português’. Foi um prazer ter a sua confiança, Hailey Bieber".