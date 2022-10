Luís Figo e Helen Svedin superaram definitivamente a crise no casamento. Depois de ter estado uns meses separados, o ex-internacional português já não esconde que se reconciliou com a antiga modelo sueca. Helen completou 48 anos este sábado e Figo não deixou passar a data em branco. “Feliz aniversário. Desejo-te para sempre um sorriso na vida”, escreveu nas redes sociais.





Já Helen tem, por estes dias, andado focada em preparar a festa de aniversário de Luís Figo, que completa meio século de vida no próximo dia 4 de novembro. Segundo o site ‘Vanitatis’, o evento vai ter lugar no Florida Park - no Parque do Retiro -, em Madrid (Espanha), espaço que alberga restaurantes e discotecas.