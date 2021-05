Mulher de MC Kevin admite que tiveram "mal entendido" antes de cantor morrer

De acordo com Deolane, citada pelo portal G1, estavam ambos deitados no quarto do hotel quando MC Kevin desceu para pagar uma conta aos amigos, que também estavam hospedados no local. A mulher do músico afirmou ainda que os amigos se intrometiam na vida do casal, apelidando-os de "sanguessugas".O corpo de MC Kevin foi sepultado na manhã desta terça-feira, no Cemitério Parque dos Pinheiros, no Tremembé, em São Paulo.Relembre-se que o cantor morreu na noite de domingo, depois de ter caido do quinto andar da varanda do Hotel Brisa Barra, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Chegou a ser assistido no hospital, no entanto, não resistiu aos ferimentos.São várias as versões que apontam as causas da morte e os últimos minutos do cantor. A prostituta e modelo de fitness Bianca Domingues, de 26 anos, garante que estava com o artista no quarto 502 quando tudo aconteceu. No depoimento que prestou à Polícia Civil, garante que teve sexo com MC Kevin e este, com medo de ser apanhado pela mulher, tentou saltar para outro andar e acabou por cair.