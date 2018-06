Eterno rival de Cristiano Ronaldo está a viver mais uma fase complicada ao serviço da seleção da Argentina.

15:35

A vida da seleção da Argentina no Mundial da Rússia não tem sido fácil. E o apagamento da sua estrela maior também tem dado muito que falar. Leo Messi já falhou um penalti e tem deixado muito a desejar junto dos adeptos. Agora, no lado pessoal também nem tudo estará a correr bem... E para calar rumores, Antonella Roccuzzo, com quem está casado desde o ano passado, viajou para a Rússia para assistir hoje nas bancadas ao jogo contra a Nigéria.



