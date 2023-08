Pinto da Costa e Cláudia Campo continuam com motivos para festejar. Tal como o CM avançou na quarta-feira, em primeira mão, o presidente do FC Porto e a gestora bancária casaram ‘em segredo’, partilhando essa informação apenas com os filhos do líder dos dragões e com um ou outro amigo.



A cerimónia correu como esperado e o dia foi de festa, com os noivos a não esconderem a alegria pelo enlace.









