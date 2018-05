Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de Salvio aquece redes sociais

Magali Aravena surge numa cama, com um top, evidenciando a sua boa forma física.

09:35

Magali Aravena voltou a aquecer as redes sociais com uma fotografia ousada.



Desta vez, surge numa cama, com um top, evidenciando a sua boa forma física.



Os seguidores da mulher do benfiquista Salvio não ficaram indiferentes.