Após meses afastada dos jogos do FC Porto, depois de ter sofrido um ataque dos adeptos do clube em setembro de 2022, a mulher de Sérgio Conceição regressou aos estádios para festejar a conquista da Taça da Liga pelos dragões. Liliana Conceição esteve sábado no Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, com José, o filho mais novo do casal.









