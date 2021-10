Mesmo à distância, Cindy Álvarez García, de 31 anos, faz questão de participar em todos os processos que envolvem a marca de lingerie que criou na Colômbia, o seu país natal. Até mesmo a parte das sessões fotográficas, já que é uma das modelos que exibe as peças.E tem sido através do Instagram que a mulher do jogador do FC Porto Matheus Uribe promove o negócio, que funciona online, ao mesmo tempo que arrecada elogios à sua boa forma física, sete meses após ter sido mãe pela terceira vez.