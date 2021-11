A mulher do avançado Roman Yaremchuk já se mudou definitivamente para Lisboa para acompanhar o jogador do Benfica. Se no início da transferência do jogador para o clube da Luz, no último verão, Christina optou por fazer apenas algumas visitas a Portugal para estar com o companheiro, mantendo o essencial da sua vida na Ucrânia, agora a beldade, de 27 anos, deixou-se contagiar pelos encantos nacionais e mostra-se rendida à sua nova morada.