Mulher invade casa de Robert De Niro e leva os presentes que estavam debaixo da árvore de Natal

Uma mulher foi detida, esta segunda-feira, por ter alegadamente invadido a casa do ator Robert De Niro, nos EUA, e roubado os presentes que estavam debaixo da árvore de Natal.Shanice Aviles, de 30 anos, foi detida depois de entrar na casa de De Niro, no Upper East Side - um bairro de Nova Iorque, conhecido por ser casa de várias celebridades - às 2h45 da manhã desta segunda-feira (7h45 em Portugal), disse a polícia local ao site de notícias norte-americano ABCNews.A mulher, que já tinha cadastro criminal e era seguida pelas autoridades, já tinha sido detida, a 08 de dezembro, por sete assaltos no Upper East Side.Na manhã do assalto, os agentes viram-na entrar numa casa de De Niro e foi apanhada em flagrante a roubar os presentes que estavam debaixo da árvore de Natal e a colocá-los dentro de um saco.O aparato acordou De Niro, que rapidamente desceu as escadas e foi confrontado com a assaltante.