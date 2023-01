Mulheres da Arábia Saudita já procuram peça que Gio usou na apresentação de Ronaldo

Georgina Rodríguez acompanhou Cristiano Ronaldo na apresentação do craque português ontem, no Al Nassr, e a espanhola nascida na Argentina não passou despercebida.A roupa que a influencer escolheu para a ocasião foi bastante elogiada por ser discreta e muito ao estilo das mulheres árabes. Georgina vestiu umas calças de ganga, uma camisola básica escura de gola alta e uma túnica castanha, em tom chocolate, que fez sensação.Rapidamente nas redes sociais houve quem tentasse perceber onde podia adquirir a peça e quem conseguiu não escondeu a informação. A túnica é da 'Dollab Line' e pode ser adquirida por 400 euros.Também foi notícia o vistoso anel de diamantes, com uma pedra azul ao centro, que Georgina usou no anelar da mão direita na ocasião.Recorde-se que Cristiano Ronaldo assinou o maior contrato da história do desporto. Vai receber 225 milhões de euros em dois anos e meio de contrato com o Al Nassr, valor que pode ascender aos 500 milhões com uma série de parcerias nos próximos anos.