No dia 8 de março assinalou-se o Dia Internacional da Mulher, uma data adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1975, com o objetivo de lembrar as conquistas sociopolíticas e económicas das mulheres.









Em pleno século XXI, ainda é comum ouvir relatos por serem menosprezadas na sociedade e enfrentarem a inferioridade em relação ao sexo masculino.

Todos os dias há batalhas constantes para serem ultrapassadas. Cada vez mais, a sociedade é alertada para a necessidade de combater a ideia de que a mulher é o “sexo frágil”.









Também por tudo isto, o Dia da Mulher acaba por ser uma data tão especial e, em Portugal, as famosas assinalaram a efeméride das mais diversas formas. Houve quem se despisse, publicasse fotografias em roupa interior, ou optasse por deixar uma mensagem às vítimas de violência doméstica, enquanto outras, por sua vez, deixaram as suas palavras nas redes sociais, através de publicações.