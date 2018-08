Mulheres reais fazem cair ‘anjos’

Marca em crise quer apostar em modelos menos magras.

Por Rute Lourenço | 01:30

São consideradas das mulheres mais sexy do Mundo, têm contratos milionários, mas a verdade é que os dias de ouro podem estar prestes a terminar. Depois de ter acabado com a sua linha de fato de banho, a Victoria’s Secret está agora preocupada com a queda aparatosa dos valores das vendas com aquilo que é o seu principal negócio: a lingerie.A marca, da qual a portuguesa Sara Sampaio é imagem, tem vindo a diminuir os seus lucros e este mês voltou a baixar as vendas em mais 5 por cento.