Ela pode não ser boa de bola e até nem perceber nada de futebol, mas Inês Degener Tomaz, certamente irá dar tudo no Mundial do Qatar, pelo menos fora das quatro linhas.



Se é verdade que os escolhidos de Fernando Santos têm dado muito que falar, já a presença da namorada de Bernardo Silva certamente colherá a unanimidade dos comentadores e adeptos do desporto-rei.









Ver comentários