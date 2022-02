Jack Rodrigues é o nome da mulher que conquistou o coração de Matheus Reis, o homem em destaque no Sporting Clube de Portugal. A viver um dos melhores momentos da sua carreira, o craque, de 27 anos, que agarrou a titularidade no clube, conta com o apoio incondicional da companheira.









A brasileira mudou-se de malas e bagagens para Lisboa e tem incendiado as bancadas de Alvalade com a sua beleza e sensualidade. Nas redes sociais, ganha cada vez mais popularidade com as fotos ousadas em que deixa em evidência as suas curvas mais sexy.

Jack Rodrigues mostra-se uma adepta fervorosa e faz questão de apoiar com afinco o companheiro, nas suas conquistas dentro das quatro linhas. “Considero uma bênção partilhar a minha vida com alguém tão inspirador, tão batalhador e tão obstinado nos seus objetivos e ao mesmo tempo não deixa nada a desejar como marido, pai e chefe de família”, partilhou a modelo através das redes sociais, mostrando o evidente orgulho no jogador.





O casal é pai de Matheus, de três anos.