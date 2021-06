Musa de Rúben Dias inspira armada lusa com dose de ousadia

Ainda que fora de campo, April Ivy é um reforço de peso da seleção nacional. A musa de Rúben Dias é considerada uma das mulheres mais belas do Europeu e uma inspiração para o defesa-central, que garante lutar para renovar o título na competição. No jogo desta terça-feira, frente à Hungria, a namorada do craque promete apoiar a equipa das quinas e mostra-se esperançosa com a vitória.









Além de fazer furor em Portugal, a cantora de 21 anos, que dá nas vistas com as suas curvas ousadas, não passa despercebida à imprensa internacional. Desde que o Rúben se mudou para o City que a jovem viu crescer a popularidade. Sempre pronta a apoiar o namorado, já divide mesmo a sua vida entre Portugal e Inglaterra.

Defesa-central tem 24 anos, 1,87 metros e pesa 83 quilos. É natural da Amadora. Estreou-se pela seleção nacional em 2018 e já soma 28 jogos e dois golos marcados. Atualmente alinha pelo Manchester City, em Inglaterra. Fez carreira no Sport Lisboa e Benfica, clube onde fez a sua formação e afirmou a carreira.



A dona do coração de Peter Gulácsi

A baliza da Hungria está entregue a Péter Gulácsi. Aos 31 anos, é um dos jogadores mais experientes da seleção que defronta esta terça-feira Portugal e conta com o apoio especial da mulher, Diána Gulácsi-Vigh, grávida do segundo filho de ambos. Unidos e apaixonados, o casal está radiante por ver a família a aumentar. Nas redes sociais, a modelo húngara faz questão de mostrar a relação apaixonada que mantém com o craque e que dura há mais de 10 anos. As viagens românticas são uma constante do casal, que dá preferência a destinos paradisíacos.