Museu diz que Kim Kardashian não danificou vestido de Marilyn Monroe

Ripley's Believe It or Not desmentiu a acusação de que o vestido tenha sofrido quaisquer danos, esta quinta-feira, afirma a BBC News.Scott Forter, curador da coleção particular de artefactos de Monroe, partilhou fotografias no início da semana que, segundo o mesmo, mostravam danos "significativos" no vestido e chamou o museu de "irresponsável" e motivado por "publicidade". Darrell Rooney identificou estragos nas alças do vestido.Após a Met Gala, o Conselho Internacional de Museus advertiu que, embora o vestido faça parte de uma coleção privada, "roupas históricas não devem ser usadas por ninguém, figuras públicas ou privadas".