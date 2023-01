Música de Shakira sobre Piqué foi a melhor estreia em espanhol de sempre no Spotify

A nova música da cantora Shakira, cuja letra parece ter sido inspirada no ex-companheiro Gerard Piqué, foi a melhor estreia em espanhol de sempre no Spotify, onde já tem mais de 14 milhões de reproduções.



A artista reagiu à conquista no Instagram onde disse que nunca tinha pensado que chegaria "direto ao número um do mundo" aos 45 anos.



"Quero abraçar as milhões de mulheres que se revoltam perante os que nos fazem sentir insignificantes. Mulheres que defendem o que sentem e pensam, e levantam a mão quando discordam, mesmo que outros levantem as sobrancelhas. Elas são a minha inspiração", acrescentou.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Shakira (@shakira)