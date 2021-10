Celebrado o vínculo de exclusividade com a TVI, Tony Carreira tem agora vários projetos na televisão em mãos, que terá de conciliar com a exigente agenda de concertos. Entre os primeiros desafios do cantor na estação de Queluz de Baixo está, confirmou o CM, a gravação do tema do genérico da novela ‘Para Sempre’, com estreia marcada para breve, mas também uma série biográfica.