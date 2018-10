Tiago Nacarato estava com a atriz Maytê Piragibe quando esta foi apanhada com droga.

Tiago Nacarato, concorrente da última edição do ‘The Voice Portugal’, em 2017, foi detido pela Polícia do Rio de Janeiro, no Brasil, na madrugada de quarta-feira, 24 de outubro. O cantor estava acompanhado pela atriz brasileira Maytê Piragibe quando foram mandados parar numa operação stop.