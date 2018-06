Na noite de Natal de Toy "toda a gente fuma marijuana”

Cantor diz que até a avó de 89 anos fumou.

14:14

"desmistificar aquela estupidez de as pessoas acharem que erva é uma droga".



O cantor Toy revelou que a tradição de Natal da sua família inclui fumar marijuana. A confissão foi feita durante o podcast Maluco Beleza de Rui Unas, numa altura em que se falava do consumo de alcóol - e o cantor preferiu dirigir a conversa para outro tema. Porque, considera, é importante

"Na minha noite de Natal, tenho sempre um saquinho de marijuana em casa e, nessa noite, toda a gente fuma", contou. "Eu não fumo [tabaco]. Fumei durante muitos anos, mas deixei. Mas fumo na noite de Natal. Fumamos todos", acrescentou.







E confidenciou, ainda, o episódio de Natal do ano passado. "Peguei num narguilé [ndr: espécie de cachimbo de água de origem oriental, utilizado para fumar tabaco aromatizado], que me ofereceram, pus a shisha [tabaco de sabores variados], coloquei a erva toda em cima e até a avó Inês, com 89 anos, fumou".

"O meu conceito de família é partilha, a liberdade e não a libertinagem e saber que aquilo que cada um faz é por liberdade própria", finalizou o cantor, para quem o alcóol "é muito mais perigoso que a erva".