Namorada de Ângelo Rodrigues reage ao estado de saúde do ator

Carolina Fernandes, namorada de Ângelo Rodrigues, reagiu pela primeira vez publicamente ao estado clínico do ator. A personal trainer de 31 anos, manifestou-se esta sexta-feira através de uma imagem nas redes sociais.A imagem partilhada por Carolina no Instagram contém uma mensagem de esperança na qual se pode ler: "A esperança é a única coisa mais forte do que o medo". Ao que tudo indica a mensagem diz respeito ao atual estado de saúde do ator Ângelo Rodrigues que se encontra a lutar pela vida no hospital Garcia de Orta, em Almada.A relação do ator com a personal trainer remonta ao mês de maio, altura em que foram vistos pela primeira vez aos beijos numa praia da Costa da Caparica.Apesar de não ser conhecida do grande público Carolina Fernandes tem já um passado polémico que envolve Cristiano Ronaldo e o modelo Gonçalo Teixeira. A morena de olhos verdes é já mãe de um menino, fruto de uma relação que teve com o futebolista Manuel Curto.