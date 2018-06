Namorada do chef Anthony Bourdain "devastada" com a sua morte

Asia Argento fez uma publicação na rede social Twitter.

Asia Argento, namorada do chef de cozinha Anthony Bourdain que morreu esta sexta-feira, fez uma publicação na rede social Twitter a lamentar a perda do companheiro, admitindo estar "devastada" com o que aconteceu."O Anthony dava tudo de si em tudo o que fazia. O seu espírito brilhante e destemido inspirava muita gente e a sua generosidade não tinha limites. Ele era o meu amor, o meu rochedo, o meu protetor. Estou para lá de devastada. Os meus pensamentos estão com a sua família. Pedia-vos que respeitassem a sua privacidade e a minha", pode ler-se na publicação.Recorde-se que Anthony Bourdain, que para além de chef era apresentador e escritor, foi encontrado morto em França, aos 61 anos. A causa avançada para a sua morte é suicídio, segundo avança a CNN.