Georgina Rodríguez, de 28 anos, viajou com os quatro filhos mais velhos para o Qatar ainda antes da derrota de Portugal (2-1) frente à Coreia do Sul e, ao contrário do que aconteceu anteriormente, não voltou a Espanha. Agora, a namorada de Cristiano Ronaldo prolongou a estadia e aproveitou o meio dia de folga que Fernando Santos deu aos jogadores para matar saudades do capitão da seleção nacional. E acabou mesmo por partilhar o momento com os seguidores, acompanhando a fotografia com a legenda “amor da minha vida”.









Já noutra publicação, a espanhola mostrou-se de biquíni e saltou à vista a excelente forma física cerca de oito meses depois de ter sido mãe de Bella Esmeralda - nasceu a 18 de abril.