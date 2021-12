A viver com Cristiano Ronaldo desde 2016, Georgina Rodríguez, de 27 anos, tem-se tornado uma máquina de fazer dinheiro e já acumula, segundo o jornal ‘The Sun’, uma fortuna de 23,4 milhões de euros. Com a projeção que a relação com o futebolista lhe deu, a modelo espanhola conseguiu captar atenções de marcas, que fazem de tudo para tê-la nas suas campanhas.