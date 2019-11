Namorada de Cristiano Ronaldo ameaçada de morte

Ivana Rodriguez, irmã de Georgina, revelou esta sexta-feira mensagens recebidas com ameaças de morte dirigidas a si e à namorada de Cristiano Ronaldo.

A irmã da modelo partilhou no Instagram as imagens aterrorizadoras. É possível ver que foi feita uma montagem com a fotografia de Ivana, deixando a sua cara completamente desfigurada e com sangue, acompanhada da legenda: "É assim que vou deixar a tua cara".

Já a fotografia de Georgina foi manipulada, deixando a mãe de Alana com ferimentos em todo o corpo.

A conta de Instagram com o nome de "Piranha", entretanto apagada, dedicava-se a fazer publicações de ódio direcionadas à família de Gio e de Cristiano.

Ivana Rodriguez revela ainda que este tipo de mensagens são frequentes e mostra revolta: "Não é a primeira ameaça nem será a última. Isso é o pior, viver sabendo que a inveja sempre espreita. Nunca divulgamos, mas desta vez inspirei-me em outras pessoas influentes e em amigos que vejo que não se calam. Nem devemos esconder a nossa realidade. Estou farta de receber ameaças de pessoas com uma vida muito pouco interessante e aborrecida", conclui a jovem.