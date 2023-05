O namoro de Gonçalo Ramos, 21 anos, com Margarida Amaral Domingues, 22, corre às mil maravilhas. No sábado, a jornalista da Sport TV deslocou-se ao Algarve para apoiar o craque do Benfica num jogo importante na luta pelo título.



A jovem almoçou no NoSoloÁgua Beach Club, na praia da Rocha, foi esperar o autocarro que transportava a equipa benfiquista até ao Estádio Municipal de Portimão no meio dos adeptos do clube da Luz, e já na bancada vibrou com os golos dos encarnados, nomeadamente aquele marcado pelo namorado - o Benfica ganhou 5-1 ao Portimonense - , mesmo atrás do banco da equipa técnica e jogadores suplentes do Benfica.









Ver comentários