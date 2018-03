Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Namorada de Pinto da Costa no estádio após reconciliação

Fernanda Miranda esteve de novo nas bancadas.

01:30

Fernanda Miranda já é novamente a primeira-dama do dragão. Depois de Pinto da Costa ter assumido a reconciliação, ao aparecer de braço dado com a brasileira, de 31 anos, num espetáculo musical no Coliseu do Porto, no passado sábado, a empresária voltou a sentar-se na bancada VIP do estádio, no jogo frente ao Boavista.



Apesar de ainda não ter ficado ao lado de Pinto da Costa, de 80 anos, Fernanda Miranda ocupou um lugar de destaque, sentando-se ao lado da melhor amiga, num lugar reservado a convidados especiais.



Recorde-se que o líder azul-e-branco e a empresária assinaram o divórcio há um ano, tendo depois Pinto da Costa assumido dois romances: com Sílvia Costa e também com a gestora de conta Cláudia Campo.



Agora, o amor falou mais alto e há cerca de um mês que se reconciliou com a brasileira.